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E1.RU: Солдат-срочник Булатов записал другу видео из части в Елани и выпал из окна

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E1.RU: Солдат-срочник Булатов записал другу видео из части в Елани и выпал из окна
Происшествия
Источник фото: pixabay.com

Военнослужащий, исполнявший призывную службу, в результате несчастного случая упал из окна военной части, расположенной в Елани (Свердловская область). Погиб 22-летний молодой человек из Челябинской области, который, по словам его отца, с положительным настроем относился к армейской службе.

В тот роковой день Артем Булатов отправил своему близкому другу видеозапись из военного кабинета в медицинском блоке. В ролике он представлял товарищу свои рабочие обязанности, а также демонстрировал ему расставленные папки с документами. Впоследствии его нашли без сознания прямо под окнами военной части, и, несмотря на попытки оказать неотложную помощь, смерть солдата стала неизбежной.

В мусорном ведре обнаружили часы погибшего, которые, по утверждению сослуживцев, находились на его рабочем столе. Инцидент вызвал тревогу в военном сообществе, и уполномоченная по правам человека в регионе, Татьяна Мерзлякова, взяла контроль над расследованием случившегося.

Информационное агентство «Informing»

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