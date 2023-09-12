Участник свадьбы в Екатеринбурге возмутился, что кортеж в Академе сняли на видео

Вчерашним днем жители Академического района стали свидетелями необычной картины: большой свадебный кортеж остановился на дороге в одном из дворов, создавая длинную линию автомобилей. Некоторые из них были довольно недовольны происходящим. Местные жители утверждают, что участники праздника громко разговаривали и танцевали, а автомобили перегородили доступ к придворовой территории.

Брат жениха связался с редакцией и выразил свое возмущение этими обвинениями. По его словам, кортеж совсем не мешал местным жителям: участники праздника дождались молодых и спокойно продолжили путь к ресторану. Он подчеркнул, что на свадьбу собралось около двухсот гостей из разных городов и стран. После выхода жениха с невестой, гости направились в ресторан.

Мужчина добавил, что праздник завершился мирно и благополучно, а те, кому что-то не понравилось, могли бы обсудить это устно, а не снимать все на видео.

В ГИБДД Екатеринбурга также сообщили, что инспекторы проверили ситуацию на месте и провели профилактические беседы с водителями о соблюдении правил дорожного движения. Один из участников был привлечен к административной ответственности по статье 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством с неправильными стеклами, не соответствующими требованиям технических норм).