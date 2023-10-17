Стало известно, кто погиб при пожаре в многоэтажке на Юго-Западе Екатеринбурга

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Стало известно, кто погиб при пожаре в многоэтажке на Юго-Западе Екатеринбурга
Происшествия
источник фото: pixabay.com

В ночь вторник, 17 октября, во время сильного пожара в одной из многоэтажек на ул. Начдива Онуфриева (Юго-Запад Екатеринбурга) погиб экс-сотрудник «Инуан бюро» Александр Савкин. Мужчина уволился буквально накануне смерти. 

Сегодня его ждали на работе для того, чтобы завершить некоторые кадровые вопросы. Но он так и не пришел, мы не смогли до него дозвониться, — рассказали сотрудники компании.

Их опасения подтвердились. Информацию о смерти Александра подтвердили источники в правоохранительных органах. Мужчина погиб во время побега из горящей квартиры. Савкин вылез сперва на блок кондиционера, однако не удержался и сорвался вниз. Спасти его медикам не удалось.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Стало известно, кто погиб при пожаре в многоэтажке на Юго-Западе Екатеринбурга

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