Школы Волгограда оказались беззащитны перед 12-летними блатными рецидивистами

Группа подростков в возрасте 11–13 лет устроила беспорядки в школе и местных магазинах, совершая противоправные действия, за которые взрослых наказывают заключением. Они исповедуют идеологию движения "Арестантский уклад един", считая тех, кто получает низкую зарплату, не живущими, а выживающими "бичуганами". Подростки чувствуют себя практически безнаказанными, осознавая, что их возраст является своеобразной защитой. Что касается родителей, то некоторые из них считают подобное поведение детей простой шалостью.

В одном из сетевых магазинов на улице Кирова в Кировском районе Волгограда четверо мальчиков в возрасте от 12 до 13 лет были сфотографированы в минувший вторник. Их поймали при попытке украсть товар. Однако они не проявили ни смущения, ни раскаяния. Наоборот, они демонстрировали дерзость, курили вейп и без устали демонстрировали свою безнаказанность. Во время инцидента, держа в руках канцелярский нож, они угрожали кого-то "порезать" и "совершить мокруху", используя сленг, присущий движению "АУЕ".

Этим подросткам, в возрасте 12–13 лет, что попали на видеозапись в подсобке сетевого магазина, владельцы требуют применения законодательства. Они учатся в 5, 6 и 7 классах одной школы и уже известны полиции по различным преступлениям. Их родители работают в сетевых магазинах, но даже это не помогает предотвратить кражи и неуважение к продавцам. В их криминальной биографии уже множество правонарушений, включая избиения сверстников и кражу товаров.

Родители других учеников в той же школе выражают крайне негативное отношение к этим мальчикам. По их словам, дети страдают от шалостей этих учеников уже давно и это происходит регулярно. Особенно часто, как утверждают родители, младшие школьники становятся объектами их самоутверждения. По последним данным, четверо подростков все же не остались безнаказанными: двое из них, судя по всему, оказались в центре реабилитации для детей и подростков. Вопрос в том, смогут ли они пройти через этот процесс реабилитации и изменить свое поведение, остается открытым.