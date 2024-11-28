В США мужчина отсудил $412 млн из-за ненужных инъекций в пенис

В Нью-Мексико суд присяжных обязал клинику мужского здоровья выплатить мужчине, который из-за неправильного лечения столкнулся с импотенцией, компенсацию в размере 412 миллионов американских долларов. Это рекордная сумма возмещения ущерба в делах о врачебной халатности, пишет ABC News.

66-летний истец в 2017 году обратился в центр NuMale с целью прохождения заместительной терапии тестостероном и снижения веса

Врачи во время обследования допустили ошибку, диагностировав у американца «эректильную дисфункцию». Пациенту предложили пройти курс лечения стоимостью 5 тысяч долларов. Оно предполагало имплантацию тестостероновых гранул и инъекции в половой член. Уколы мужчине посоветовали делать самостоятельно.

Он послушался, но спустя некоторое время встревожился, увидев, что лечение не дает никакого результата. Больной снова обратился в клинику. Врачи настояли на том, что инъекции следует продолжать.

Американец вскоре столкнулся с эрекцией, которая никак не проходила. В итоге ему понадобилась экстренная операция.

После хирургического вмешательства пациент решил привлечь медиков к ответственности. Его адвокаты а иске указали, что американец теперь «импотент и не может испытывать эрекцию, не может мочиться стоя, у него необратимый фиброз полового члена». Врачей клиники они обвинили в постановке неверного диагноза ради получения прибыли. Юристы также допускали, что это могла быть мошенническая схема по обману пожилых пациентов.

Присяжные постановили, что действия врачей клиники нанесли существенный ущерб истцу.