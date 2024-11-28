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В США мужчина отсудил $412 млн из-за ненужных инъекций в пенис

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В США мужчина отсудил $412 млн из-за ненужных инъекций в пенис
В Мире
Фото из открытых источников

В Нью-Мексико суд присяжных обязал клинику мужского здоровья выплатить мужчине, который из-за неправильного лечения столкнулся с импотенцией, компенсацию в размере 412 миллионов американских долларов. Это рекордная сумма возмещения ущерба в делах о врачебной халатности, пишет ABC News.

66-летний истец в 2017 году обратился в центр NuMale с целью прохождения заместительной терапии тестостероном и снижения веса

Врачи во время обследования допустили ошибку, диагностировав у американца «эректильную дисфункцию». Пациенту предложили пройти курс лечения стоимостью 5 тысяч долларов. Оно предполагало имплантацию тестостероновых гранул и инъекции в половой член. Уколы мужчине посоветовали делать самостоятельно.

Он послушался, но спустя некоторое время встревожился, увидев, что лечение не дает никакого результата. Больной снова обратился в клинику. Врачи настояли на том, что инъекции следует продолжать.

Американец вскоре столкнулся с эрекцией, которая никак не проходила. В итоге ему понадобилась экстренная операция.

После хирургического вмешательства пациент решил привлечь медиков к ответственности. Его адвокаты а иске указали, что американец теперь «импотент и не может испытывать эрекцию, не может мочиться стоя, у него необратимый фиброз полового члена». Врачей клиники они обвинили в постановке неверного диагноза ради получения прибыли. Юристы также допускали, что это могла быть мошенническая схема по обману пожилых пациентов.

Присяжные постановили, что действия врачей клиники нанесли существенный ущерб истцу.

Информационное агентство «Informing»

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