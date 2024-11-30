В Минобороны Сирии опровергли новости об отходе правительственных войск из Хамы

Распространившиеся новости о якобы отходе правительственных войск из провинции Хама опровергли в Министерстве обороны Сирии. В ведомстве заверили, что армия продолжает оставаться на позициях на севере и востоке региона. Войска готовы к отражению вероятного наступления боевиков.

В заявлении Минобороны Сирии подчеркивается, что растиражированные слухи об отводе войск - не что иное, как часть информационной спецоперации, главная цель которой - дестабилизация ситуации в регионе.

Ведомство заверило, что сирийские правительственные войска продолжают оказывать помощь населению.

В Сирии, как сообщалось ранее, признали потерю контроля над частью Алеппо - второго по величине города страны. Армия готовится к проведению контрнаступления на позиции повстанцев. Поддержку САА будет оказывать российская авиация.

Агентство Рейтер днем сегодня сообщило, что повстанцы фактически контролируют всю провинцию Идлиб. К вечеру стало известно о нападении боевиков на консульство Ирана в Сирии - информация поступила от официального представителя МИДа исламской республики Эсмаила Багаи.

Военный переворот в Сирии 30 ноября 2024: сообщают о боях в Дамаске

В эти минуты поступает пока неподтвержденная информация о попытке государственного переворота в Сирии. По данным СМИ, у президентского дворца Башара Асада в Дамаске раздались выстрелы. Издание «Авиа.про» пишет, что «в столкновениях могут участвовать различные фракции САА, что может свидетельствовать о попытке военного переворота, возглавляемого Республиканской гвардией». Подтверждения данной информации пока нет. Однако государственное телевидение Сирии прекратило вещание.