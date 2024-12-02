В США кассир выиграла миллион долларов в лотерею благодаря боссу, который попросил ее поработать в праздничный день

Ребекка Гонсалес, кассир магазина Walmart в Лос-Анджелесе (США) собиралась в свой законный праздничный выходной провести день с семьей на барбекю. Однако пикник ей пришлось отложить. С женщиной по телефону связался менеджер магазина и попросил ее выйти на кассу и отработать трехчасовую смену, пишет KTLA.

Первого сентября, в День труда, Ребекка была на работе. После смены она уходила домой. Ее взгляд остановился на игровых автоматах и она вспомнила, что хотела купить лотерею.

Гонсалес захотела попытать счастья. Американка приобрела билет Single Double Triple Scratchers за десять долларов.

При этом она сама не верила, что выиграет. Шансы на выигрыш оценивались как крайне низкие - 2 057 388 к 1. Но удача улыбнулась Ребекке.

Кассир сорвала джек-пот и стала миллионершей

Ее выигрыш составил один миллион долларов.

Американка не может поверить своему счастью. Благодаря сорванному джек-поту она уже рассчиталась со всеми своими долгами и сейчас вместе с мужем подыскивает дом для покупки.

Невзирая на свой статус миллионерши, Гонсалес все еще работает в Walmart и бросать работу не собирается.

А еще женщина безмерно благодарна менеджеру, который вызвал ее на работу в тот день.