Американские передовые технологии и помощь советников из Украины позволила повстанцам в Сирии взять под контроль Алеппо, второй по величине город САР. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Собеседник издания обратил внимание на то, что у боевиков нет опыта применения высоких современных технологий. Освоить их в кратчайшие сроки они не могли бы, если бы не оказываемая помощь, в том числе и с Украины.
Источник полагает, что помощь повстанцам могли оказывать и США. В частности, высокими технологиями. Они помогли боевикам в управлении масштабной наступательной операцией.
Штурмовые группы и БПЛА наступающей стороны оснащались устройствами GPS с шифрованием и широким применением ИИ. Также, по словам инсайдера, сирийские правительственные войска столкнулись с мощнейшими средствами радиоэлектронной борьбы.
РИА Новости: боевики могли захватить Алеппо, используя американские технологии и помощь Украины
Американские передовые технологии и помощь советников из Украины позволила повстанцам в Сирии взять под контроль Алеппо, второй по величине город САР. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Информационное агентство «Informing»
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