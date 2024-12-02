Американские передовые технологии и помощь советников из Украины позволила повстанцам в Сирии взять под контроль Алеппо, второй по величине город САР. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания обратил внимание на то, что у боевиков нет опыта применения высоких современных технологий. Освоить их в кратчайшие сроки они не могли бы, если бы не оказываемая помощь, в том числе и с Украины.

Источник полагает, что помощь повстанцам могли оказывать и США. В частности, высокими технологиями. Они помогли боевикам в управлении масштабной наступательной операцией.

Штурмовые группы и БПЛА наступающей стороны оснащались устройствами GPS с шифрованием и широким применением ИИ. Также, по словам инсайдера, сирийские правительственные войска столкнулись с мощнейшими средствами радиоэлектронной борьбы.