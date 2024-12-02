В Сирии повстанцы заявили о готовности к переговорам с Асадом

Оппозиция в Сирии не намерена прекращать противостояние властям до тех пор, пока в стране не начнется процесс политического урегулирования. При этом она готова к переговорам с администрацией президента Башара Асада хоть с завтрашнего дня. Это следует из заявления Хади аль-Бахра, лидера сирийской оппозиционной коалиции, передает агентство ТАСС.
Что сейчас происходит в Сирии
Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль продолжит оказывать поддержку официальному Дамаску.
Напомним, крупное наступление боевики начали с 28 ноября. Повстанцы захватили Алеппо и контролируют практически всю провинцию Идлиб.