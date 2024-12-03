Bloomberg: серьезно изменить ситуацию в Сирии могли бы удары России по повстанцам

Серьезно изменить ситуацию в Сирии могли бы удары РФ по позициям боевиков. Об этом пишет агентство Bloomberg и называет Россию ключевым фактором в САР, передает «Лента».

Источник напоминает, что у Москвы в САР есть авиабаза Хмеймим. И если авиация будет задействована в полной мере, наступление боевиков удастся остановить.

Сирия, декабрь-2024: последние новости

«Ситуация может кардинально измениться, если Россия, у которой есть авиабаза в стране, начнет массированные бомбардировки повстанцев с воздуха, как она делала девять лет назад», — сказано в статье.

При этом авторы подчеркивают, что ситуация сейчас иная, нежели девять лет назад, и в приоритете для Москвы СВО на Украине, а не конфликт на территории Сирии.

Турецкая Hürriyet ранее написала, что в Дохе шестого декабря этого года пройдут новые переговоры по Сирии с участием представителей России, Турции и Ирана. Мероприятие ожидается в рамках Астанинского формата.