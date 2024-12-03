«Здесь она из курицы и просто отвратительная»: Переехавшая на Кипр россиянка пожаловалась на нехватку нормальной колбасы

Отправившаяся учиться на Кипр россиянка Вита Василькова призналась в беседе с корреспондентом «Лента.ру», что ей очень не хватает российской колбасы. Не то, чтобы в местных магазинах продукт отсутствовал - он есть в продаже, но ассортимент скудный, да и вкус не тот.

«В России ты можешь прийти в магазин и потеряться в разнообразии колбас. А здесь колбаса из курицы, и она просто отвратительная», — говорит девушка.

В то же время у Кипра есть свои гастрономические достоинства

Местные отлично готовят мясо, в особенности - курицу, ее в магазинах больше всего. При желании можно купить и говядину, но свинину или индейку в стране купить проблематично.

Вита Василькова живет в городе Никосия - это северная часть Кипра. Она - студентка второго курса Международного университета.