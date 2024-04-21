Жительница США ослепла и едва не умерла после секса

Необычный случай произошел с 61-летней жительницей Южной Дакоты (США), которая после секса столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, вплоть до потери зрения. Врачи диагностировали у нее коитальную цефалгию — форму мигрени, вызванной сексуальной активностью.

Медицинские обследования показали серьезное кровоизлияние в области мозга

Женщина почувствовала сильную головную боль после интимной близости, она не смогла ее облегчить никакими обезболивающими препаратами. Проблемы со зрением привели ее в больницу. Медицинские обследования показали серьезное кровоизлияние в области мозга, вызвавшее геморрагический инсульт, хотя пожилую даму удалось спасти.

Доктор Хазеф Маххамад Аммар Абдула говорит, что подобные случаи могут происходить у людей с сердечно-сосудистыми недугами. Для некоторых таких пациентов воздержание от сексуальной активности может быть единственным решением в случае неэффективности лечения.