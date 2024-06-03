«Огребут по полной»: эксперты допустили грозные последствия ударов Украины по Белоруссии

Территории граничащей с Украиной Гомельской области Белоруссии проводят командно-штабные учения территориальной обороны с привлечением народного ополчения. Это, как пишет МК, может быть связано с напряженной геополитической обстановкой и угрозами, высказанными представителями некоторых стран Европы, включая Литву, о возможности ударов по территории Белоруссии.

В случае угрозы возможны различные меры ответной реакции

Россия и Белоруссия имеют договоренности о защите своих интересов, в том числе при нападении на одно из государств. В случае угрозы возможны различные меры ответной реакции, включая использование тяжелого вооружения, но при этом ядерное оружие будет применено лишь в самом крайнем случае.