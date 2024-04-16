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Израиль пообещал, что к вечеру в Иране произойдет землетрясение: будет ли нанесен ядерный удар

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Израиль пообещал, что к вечеру в Иране произойдет землетрясение: будет ли нанесен ядерный удар
В Мире
Фото: freepik.com

Израиль выпустил явное предупреждение в адрес Ирана, заявив, что «сегодня вечером в Иране произойдет землетрясение», что можно трактовать как намек на возможное применение ядерного оружия. В свою очередь, аналитики указывают на возможную цель иранской атаки - ядерную программу Израиля, включая исследовательский центр в Димоне, который связан с разработкой ядерного оружия. 

Длительная война невыгодна

Учитывая наличие у Израиля значительного количества ядерных боеголовок, такое предупреждение вызывает серьезные опасения. Однако, решение о нанесении ядерного удара поднимает сложные вопросы безопасности и геополитики. Понимая, что длительная война с Ираном невыгодна, Израиль, вероятно, ищет возможность ответа, который был бы мощным и разрушительным, чтобы прекратить агрессию Ирана. 

В условиях большого расстояния между странами и угрозы ядерного конфликта, опция ядерного удара кажется возможной, но невероятно рискованной. Тем не менее, необходимо учитывать, что Иран обещает решительно ответить на любую страну, которая откроет свое воздушное пространство или территорию для нападения на него. 

Ищет способ завершить конфликт

Кроме того, большинство стран Ближнего Востока, включая соседей Израиля, поддерживают Иран, что осложняет ситуацию еще больше. Израиль, вероятно, осознает, что долгосрочная война с Ираном не под силу ему, поэтому ищет способ завершить конфликт максимально быстро и эффективно. Подобная ситуация создает ощущение, что у Израиля есть только один шанс на победу - ответить мощным ударом, который остановит агрессию Ирана. 

Однако, это решение может иметь катастрофические последствия для всего региона, поэтому международные консультации и решения принимаются с особой осторожностью и взвешенностью, пишет Блокнот ру.

Информационное агентство «Informing»

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