Курбан-байрам 16 июня 2024: суть и традиции праздника, который отмечают мусульмане

Приближается праздник Курбан-байрам, который отмечают мусульмане. Это время, когда верующие обращаются к Аллаху с молитвами и совершают жертвоприношения.

Курбан-байрам наступает спустя два месяца после Ураза-байрама и длится четыре дня. В этом году праздничные дни пройдут с 16 по 19 июня включительно.

Праздник призван приблизить мусульман к Аллаху

Этот праздник призван приблизить мусульман к Аллаху, и жертвоприношения проводятся в знак покорности воле Господа. Они напоминают людям об ответственности за мир, который был им дарован.

«Курбан-байрам — это не только обряд выкупления благополучия наших детей, но и подтверждение нашей набожности и права как человека владеть животным миром, который был дан нам Господом», — поделился председатель Совета улемов ДУМ РФ.

В преддверии праздника верующие постятся, а во время празднования восхваляют Всевышнего. Это также время, когда члены семьи дарят друг другу подарки, особенно детям.