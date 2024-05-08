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В Швеции прошел первый полуфинал «Евровидения-2024»: кто прошел в финал

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В Швеции прошел первый полуфинал «Евровидения-2024»: кто прошел в финал
В Мире
Источник фото: @eurovision

Во вторник в шведском городе Мальме состоялся первый полуфинал «Евровидения» 2024 года. Из 15 участников 10 получили долгожданную путевку в финал. В нем выступят Словения, Кипр, Люксембург, Украина, Ирландия, Хорватия, Литва, Португалия, Финляндия, Сербия. 

После полуфинала букмекерские конторы называют претендентов на победу. Они отдают первое место Марко Пуришичу из Хорватии и Анджелину Манго (Италия). 

Второй полуфинал пройдет 9 мая, выберут 10 финалистов. В финале будут сражаться всего 26 стран: по 10 отобранных в полуфиналах, Швеция, а также Германия, Испания, Великобритания, Франция, Италия. Финал пройдет 11 мая.

Информационное агентство «Informing»

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