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AFP: в Дамаске загорелся дворец Башара Асада

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AFP: в Дамаске загорелся дворец Башара Асада
Происшествия / В Мире / Сирия
Фото из открытых источников

В столице Сирии Дамаске загорелся дворец сложившего полномочия президента Башара Асада. Огонь вспыхнул после того, как он был разграблен после захода в него повстанцев. Об этом говорится в сообщении агентства France-Presse (AFP).

«Подожжен зал приемов президентского дворца Башара Асада в столице САР», — информирует издание у себя в социальной сети.

The Times of Israel ранее написала о том, что дом Асада был разграблен боевиками после того, как они заявили о захвате столицы Сирии.

Турецкая газета Ensonhaber обнародовала видео из гаража президента Башара Асада, на котором можно увидеть огромное количество роскошных автомобилей, ему принадлежавших.

Ferrari, Audi и Mercedes стояли рядами, указывает издание и добавляет, что повстанцы, увидев их, «испытали шок».

Информационное агентство «Informing»

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