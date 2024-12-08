AFP: в Дамаске загорелся дворец Башара Асада

В столице Сирии Дамаске загорелся дворец сложившего полномочия президента Башара Асада. Огонь вспыхнул после того, как он был разграблен после захода в него повстанцев. Об этом говорится в сообщении агентства France-Presse (AFP).

«Подожжен зал приемов президентского дворца Башара Асада в столице САР», — информирует издание у себя в социальной сети.

The Times of Israel ранее написала о том, что дом Асада был разграблен боевиками после того, как они заявили о захвате столицы Сирии.

Турецкая газета Ensonhaber обнародовала видео из гаража президента Башара Асада, на котором можно увидеть огромное количество роскошных автомобилей, ему принадлежавших.

Ferrari, Audi и Mercedes стояли рядами, указывает издание и добавляет, что повстанцы, увидев их, «испытали шок».