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«Радиостанция Судного дня» передала свыше 20 загадочных сообщений за сутки

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«Радиостанция Судного дня» передала свыше 20 загадочных сообщений за сутки
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

В Сети обсуждают активизацию «жужжалки» и пытаются расшифровать переданные ей слова. Последнее из них - «бродощелк».

Радиостанция Судного дня: что это такое

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, самая таинственная в мире (известная также как «Радиостанция Судного дня», в течение 13 декабря 2024 года передала в эфир 24 загадочных сообщения.

Радиолюбителям удалось опознать слова «азбука», «хунхуз», «нанайка», «лагограч», «геенна» и другие, передают «Аргументы и факты».

Последнее сообщение было передано в эфир в 17.14 по мск. В нем было слово «бродощелк».

The Buzzer («Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня») вещает с 1976 года на частоте 4625 килогерц. Большую часть времени в эфире можно услышать лишь радиолокационное жужжание. Изредка передаются сообщения.

Их смысл пока расшифровать не удалось. По крайней мере, в открытых источниках об этом информации нет. По одной из многочисленных версий, радиостанция принадлежит военным и используется в случае потенциального применения ядерного оружия.

В последний раз «жужжалка» передавала сообщения в августе, а еще раньше - накануне 24 февраля 2022 года.


Информационное агентство «Informing»

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