«Радиостанция Судного дня» передала свыше 20 загадочных сообщений за сутки

В Сети обсуждают активизацию «жужжалки» и пытаются расшифровать переданные ей слова. Последнее из них - «бродощелк».

Радиостанция Судного дня: что это такое

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, самая таинственная в мире (известная также как «Радиостанция Судного дня», в течение 13 декабря 2024 года передала в эфир 24 загадочных сообщения.

Радиолюбителям удалось опознать слова «азбука», «хунхуз», «нанайка», «лагограч», «геенна» и другие, передают «Аргументы и факты».

Последнее сообщение было передано в эфир в 17.14 по мск. В нем было слово «бродощелк».