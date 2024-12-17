«Радиостанция Судного дня» передала свыше 20 загадочных сообщений за сутки

В Сети обсуждают активизацию «жужжалки» и пытаются расшифровать переданные ей слова. Последнее из них - «бродощелк».
Радиостанция Судного дня: что это такое
Коротковолновая радиостанция УВБ-76, самая таинственная в мире (известная также как «Радиостанция Судного дня», в течение 13 декабря 2024 года передала в эфир 24 загадочных сообщения.
Радиолюбителям удалось опознать слова «азбука», «хунхуз», «нанайка», «лагограч», «геенна» и другие, передают «Аргументы и факты».
Последнее сообщение было передано в эфир в 17.14 по мск. В нем было слово «бродощелк».
The Buzzer («Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня») вещает с 1976 года на частоте 4625 килогерц. Большую часть времени в эфире можно услышать лишь радиолокационное жужжание. Изредка передаются сообщения.
Их смысл пока расшифровать не удалось. По крайней мере, в открытых источниках об этом информации нет. По одной из многочисленных версий, радиостанция принадлежит военным и используется в случае потенциального применения ядерного оружия.
В последний раз «жужжалка» передавала сообщения в августе, а еще раньше - накануне 24 февраля 2022 года.