GL: У 46-летней жительницы Великобритании диагностировали рак груди, кишечника и кожи

У 46-летней жительницы Великобритании диагностировали три вида рака - груди, кишечника и кожи. Кроме того, у женщины был повышен риск развития онкологии яичников. Историю Донии Юсеф рассказало издание Gloucestershire Live (GL).

Все началось еще в 2017 году. Дония чувствовала себя чрезмерно усталой даже после длительного отдыха. Свое состояние она списывала на большую загруженность на работе, а также заботу о своих маленьких детях. Обращаться к врачу женщина не собиралась, но ей пришлось это делать, поскольку начала стремительно и беспричинно худеть.

Первый визит в клинику ничего не дал

Врач заподозрил у Юсеф хроническую усталость и посоветовал больше отдыхать и меньше работать. Медик руководствовался тем, что анализы крови у пациентки были хорошими.

Через полгода после этого британка случайно нащупала у себя подмышкой шишку. Она посоветовалась с отцом и повторно пришла на прием к врачу. Ее обследовали и выявили рак груди, который уже успел распространиться на лимфатические узлы.

Донии пришлось пройти химиотерапию, которая обернулась для нее сердечной недостаточностью и сепсисом. Врачи предупредили пациентку о повышенном риске рака яичников - ей пришлось согласиться на их удаление и двойную мастэктомию.

В 2022-м году у британки диагностировали рак кишечника, а в 2023-м - рак кожи. Они были выявлены на ранней стадии. Пациентка уже прошла курс лечения, передает «Лента.ру».