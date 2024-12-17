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В Великобритании женщина выросла в приемной семье, а родного деда нашла в соседнем доме

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В Великобритании женщина выросла в приемной семье, а родного деда нашла в соседнем доме
В Мире
Фото из открытых источников

41-летняя жительница Великобритании Сэмми Уилсон росла и воспитывалась в приемной семье. А своего родного по крови деда женщина нашла в пяти минутах от дома, где проживает сейчас. Об этом сообщило издание Echo, передает «Лента».

До 16 лет Сэмми не знала, что ее удочерили

Узнав правду, она дождалась 18-летия, когда смогла получить доступ к записям о своем рождении. Документы помогли ей разыскать своих биологических родителей и брата. Она воссоединилась со своими кровными родственниками. Они же рассказали Уилсон, что у нее есть и родной дед. Настойчивая британка смогла разыскать и его.

Оказалось, что он живет в соседнем с ней доме. Однажды она набралась смелости и постучалась в его дверь.

«Когда он ответил, сразу понял, кто я, хотя прошло уже 20 лет», — поведала журналистам Уилсон.

Она добавила, что дед пережил инсульт, поэтому не может говорить.

Он раскрыл внучке, что у него есть младший брат. Сэмми намерена разыскать и его.

Источник не раскрывает, как так получилось, что британка выросла в приемной семье, но она довольна тем, что смогла разыскать своих родственников. Уилсон подчеркнула, что ей повезло провести хоть немного времени с родными по крови родителями - сейчас их уже нет в живых.

Информационное агентство «Informing»

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