Mirror: британке ампутировали ноги из-за болезни, которую она приняла за возрастные изменения

Болезненные ощущения в ногах ни в коем случае нельзя игнорировать и стоит как можно раньше обратиться к врачу. В противном случае есть риски ампутации. В Великобритании женщина списала боли на возрастные изменения и в результате лишилась обеих ног. Ее историю рассказал таблоид Mirror.

Саманте Уайлз сейчас 57 лет, она проживает в графстве Лестершир. Когда у женщины начали болеть ноги, она почему-то решила, что это проявления возраста и особо не беспокоилась.

«А на самом деле у нее развилось заболевание под названием болезнь периферических артерий, которое приводит к закупорке сосудов в руках или ногах», — пишет газета.

Невестка Саманты забила тревогу, когда увидела, что у свекрови почернели пальцы на ногах. Она вынудила ее обратиться в больницу. Там она и узнала, что дело вовсе не в возрастных проявлениях.

Медики сделали все возможное для восстановления притока крови к крови пациентки. В частности, они пытались расширить артерии. Однако это не помогло. Британке пришлось ампутировать ногу.

А через два года она лишилась и второй конечности из-за возникшего тромбоза.