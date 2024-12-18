В США мужчина получил на Рождество подарок от покойной жены через Тайного Санту

В штате Айдахо (Соединенные Штаты Америки) мужчина, получивший подарок от Тайного Санты, был ошеломлен, узнав, что сделан он был его покойной женой. О сюрпризе в преддверии Рождества рассказало издание People, пишет «Лента».

У 46-летней американки Кьерстин Кук был боковой амиотрофический склероз

Женщина знала, что дни ее сочтены. В феврале текущего года она решилась написать письмо Тайному Санте штата, который принимает заказы под Рождество и выполняет пожелания тех, кому посчастливилось.

Женщина в своем послании рассказала о неизлечимой болезни. Также она отметила, что на Рождество ее уже не будет в живых, но тем не менее, ей очень бы хотелось поздравить мужа Дастина с праздником.

Кук рассказала, как много муж для нее делает.

«Я полностью зависима от него во всем, и он продолжает удивлять меня глубиной своей любви и сострадания», — отмечала американка в письме, которое писала глазами, так как была парализована и не могла даже надиктовать из-за того, что лишена возможности разговаривать.

Тайному Санте она призналась, что ей хотелось, чтобы у мужа были деньги на благоустройство внутреннего дворика. Письмо волшебнику отправляла подруга женщины.

История произвела впечатление на Тайного Санту. Он передал мужчине на Рождество 15 тысяч долларов, которые тот должен потратить на ландшафтные работы. Дастин был чрезвычайно взволнован, узнав, что о таком подарке просила его покойная жена.