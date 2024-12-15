Съемки фильма «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном завершены

Съемки художественного фильма «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях завершились. В сети опубликованы фото с вечеринки в Бостоне, которую закатили по этому случаю. Об этом пишет Peopletalk.

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Поклонники актеров пишут, что они очень красиво смотрятся вместе, поэтому ждут-не дождутся, пока данная романтическая история выйдет на экраны.

Фото стали для многих откровением о музыкальных пристрастиях Паттинсона. Он позировал в футболке с лого популярной британской группы Oasis.

«Вау, ну теперь я еще больший фанат Роберта», «У Паттинсона отличный вкус - и в музыке, и в партнерше по фильму», — пишут пользователи сети.

Премьера «Драмы» запланирована на 2025 год. Режиссером фильма является Кристоффер Боргли.

В центре сюжета - пара, которая готовится к свадьбе. За несколько дней до торжества неожиданные откровения переворачивают жизнь главных героев.