Планирование наступления в Сирии, которое привело к окончанию власти президента Башара Асада, началось вооруженной оппозицией еще год назад. Об этом газете Guardian рассказал глава военного крыла движения ХТШ* (признано террористическим в России, деятельность запрещена, - Ред.) Абу Хасан аль-Хамви, передает РИА Новости.

По его словам, началось все с рассылки сообщений о необходимости создания единого командного пункта. Затем последовали консультации. Повстанцам рассказывали, как правильно это сделать. Параллельно шел анализ противника, изучалась его тактика.

«Повстанцы в Сирии начали планировать масштабное наступление, которое привело к свержению режима Асада, год назад» , - пишет газета в своей статье.

Лидер вооруженной оппозиции особенно подчеркнул, что невзирая на это, подготовка велась годами. С 2019 года ХТШ * разрабатывало военную доктрину с целью объединения «неорганизованных» группировок в дисциплинированные соединения.

Вооруженная оппозиция начала свое наступление в Сирии 27 ноября. Уже восьмого числа этого месяца ее силы были в Дамаске. По государственному телевидению было объявлено о контроле над страной.