Reuters рассказало о роли Лаврова в обеспечении безопасности Асаду: «Сделал все возможное»

Международное агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, раскрыло роль министра иностранных дел России Сергея Лаврова в обеспечении безопасности президента Сирии Башара Асада. В том числе в его спокойной эвакуации в РФ.

«Один из западных источников в сфере безопасности рассказал, что Лавров сделал «все возможное», чтобы обеспечить безопасный отъезд Асада», — говорится в публикации агентства.

Лавров во время переговоров в Дохе сумел добиться гарантий безопасности Асада со стороны Катара и Турции. Представители этих стран взяли на себя обязательства оказать влияние на группировки вооруженной оппозиции. Именно благодаря этому Асад смог безопасно эвакуироваться в Москву, передает «Лента».

О том, что теперь уже экс-президент Сирии находится в России, стало известно в минувшее воскресенье вечером из сообщения ТАСС. Агентство также узнало о предоставлении страной Асаду и его семье убежища.

Позже данную информацию подтвердили и российские официальные лица.