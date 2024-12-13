Reuters рассказало о роли Лаврова в обеспечении безопасности Асаду: «Сделал все возможное»

Международное агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, раскрыло роль министра иностранных дел России Сергея Лаврова в обеспечении безопасности президента Сирии Башара Асада. В том числе в его спокойной эвакуации в РФ.
Лавров во время переговоров в Дохе сумел добиться гарантий безопасности Асада со стороны Катара и Турции. Представители этих стран взяли на себя обязательства оказать влияние на группировки вооруженной оппозиции. Именно благодаря этому Асад смог безопасно эвакуироваться в Москву, передает «Лента».
О том, что теперь уже экс-президент Сирии находится в России, стало известно в минувшее воскресенье вечером из сообщения ТАСС. Агентство также узнало о предоставлении страной Асаду и его семье убежища.
Позже данную информацию подтвердили и российские официальные лица.