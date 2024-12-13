FSNN: на российской авиабазе Хмеймим в Сирии приземлились военно-транспортные ИЛ-76

Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщило издание Free Syria News Network (FSNN) со ссылкой на свои источники.

«Несколько российских грузовых самолетов приземляются в аэропорту Хмеймим в Латакии», – сказано в публикации.

Другие подробности не приводятся. Некоторые эксперты предполагают, что борты были высланы в САР с целью эвакуации военной техники и личного состава. Однако это все на уровне догадок.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявлял, что РФ рассчитывает на сохранение своих военных баз на территории Сирии.

А агентство Bloomberg вечером в четверг написало, что Москва и пришедшая к власти вооруженная оппозиция близка к заключению договора о сохранении двух крупнейших российских баз в Сирии. Речь о Хмеймиме и Тартусе. Последняя - единственная военно-морская база РФ в Средиземноморье.