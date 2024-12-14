Кошмар, а не отдых: россиянин остался недоволен отпуском в Абхазии

Турист из России Анатолий Макаров побывал в отпуске в Абхазии и остался недоволен. По словам мужчины, сервис и обслуживание там такое, которое попадает под описание «кошмар, а не отдых».

Анатолия возмутило отношение местных к туристам

Как рассказал он в беседе с изданием АБН24, обмануть в Абхазии пытаются буквально на каждом шагу. В частности, в магазинах и кафе обсчитывают, имеет место недовес, а также продажа одного товара вместо другого.