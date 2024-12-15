Информинг » В Мире » WSJ рассказала о начавшейся «охоте» за зарубежными активами семьи Асада

WSJ рассказала о начавшейся «охоте» за зарубежными активами семьи Асада

Image 16+
WSJ рассказала о начавшейся «охоте» за зарубежными активами семьи Асада
В Мире / Сирия
Фото из открытых источников

После падения власти Башара Асада в Сирии за зарубежными активами его семьи началась «охота». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на экс-чиновника Белого дома Эндрю Тейблера, передает «Газета.ру».

По его информации, в настоящее время удалось отследить активы непосредственно супруги экс-президента Башара Асада Асмы Ахрас, его матери и брата отца. Среди них - счета в швейцарском банке Credt Suisse, недвижимость в Дубае и бизнес в Австрии.

«У них (семьи Асада) всегда был план «Б», и теперь они хорошо подготовлены к изгнанию», — заявил изданию Эндрю Тайблер.

Он добавил, что невзирая на начавшуюся международную «охоту», заморозить найденные активы будет крайне сложно. А их стоимость может достигать 12 миллиардов американских долларов.

Информационное агентство «Informing»

GL: У 46-летней жительницы Великобритании диагностировали рак груди, кишечника и кожи

GL: У 46-летней жительницы Великобритании диагностировали рак груди, кишечника и кожи

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В США мужчина получил на Рождество подарок от покойной жены через Тайного Санту

Сегодня, 16:44

33-летняя жительница США рассказала об отношениях с мужчиной старше нее на 22 года

Сегодня, 11:48

GBNews: Британка с первым симптомом деменции столкнулась в 26 лет

Сегодня, 11:25

80-летняя американка погибла из-за трансформируемого матраса

Сегодня, 10:04

В США мужчина по пути на день рождения друга купил лотерею и выиграл 52 миллиона рублей

Вчера, 16:33

В Великобритании женщина выросла в приемной семье, а родного деда нашла в соседнем доме

Вчера, 11:21

«Радиостанция Судного дня» передала свыше 20 загадочных сообщений за сутки

Вчера, 10:20

Mirror: британке ампутировали ноги из-за болезни, которую она приняла за возрастные изменения

Вчера, 09:57

Биржевые цены на какао-бобы взлетели до 11 822 долларов за тонну

16-12-2024, 19:41

GL: У 46-летней жительницы Великобритании диагностировали рак груди, кишечника и кожи

16-12-2024, 12:55

Ведущая Первого канала Жанна Бадоева побывала в Сенегале и раскрыла удивившую ее особенность

16-12-2024, 12:01

Bloomberg сообщил, что из-за глобального потепления перец чили стал менее острым

15-12-2024, 17:40

Съемки фильма «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном завершены

15-12-2024, 16:36

WSJ рассказала о начавшейся «охоте» за зарубежными активами семьи Асада

15-12-2024, 15:36

Guardian: оппозиционные силы Сирии начали планировать наступление еще год назад

14-12-2024, 14:27

В США двухлетний ребенок застрелил собственную мать

14-12-2024, 13:07

Кошмар, а не отдых: россиянин остался недоволен отпуском в Абхазии

14-12-2024, 11:48

Reuters рассказало о роли Лаврова в обеспечении безопасности Асаду: «Сделал все возможное»

13-12-2024, 21:44

FSNN: на российской авиабазе Хмеймим в Сирии приземлились военно-транспортные ИЛ-76

13-12-2024, 21:16

Reuters: армия Асада бежала в ходе наступления повстанцев из-за деморализации

13-12-2024, 16:32

Новости партнеров
2023
ru-RU