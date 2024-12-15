WSJ рассказала о начавшейся «охоте» за зарубежными активами семьи Асада

После падения власти Башара Асада в Сирии за зарубежными активами его семьи началась «охота». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на экс-чиновника Белого дома Эндрю Тейблера, передает «Газета.ру».

По его информации, в настоящее время удалось отследить активы непосредственно супруги экс-президента Башара Асада Асмы Ахрас, его матери и брата отца. Среди них - счета в швейцарском банке Credt Suisse, недвижимость в Дубае и бизнес в Австрии.

«У них (семьи Асада) всегда был план «Б», и теперь они хорошо подготовлены к изгнанию», — заявил изданию Эндрю Тайблер.

Он добавил, что невзирая на начавшуюся международную «охоту», заморозить найденные активы будет крайне сложно. А их стоимость может достигать 12 миллиардов американских долларов.