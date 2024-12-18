33-летняя жительница США рассказала об отношениях с мужчиной старше нее на 22 года

33-летняя жительница Сан-Диего (США) рассказала о плюсах и минусах отношений с мужчиной, который ее старше на 22 года. Ее рассказ приводит таблоид The Sun.

Брук и Пэт уже шесть лет вместе

Познакомились они, когда девушка училась в университете. Пэт пришел наведать свою племянницу, соседку Брук по квартире.

Как отметила девушка, они мгновенно почувствовали притяжение друг к другу. После того, как пара обручилась, был этап неприятия со стороны их родственников. Мать, отчим и сестра Брук поначалу сомневались в том, следует ли ей связывать свою жизнь с мужчиной, который ее гораздо старше. В итоге им удалось найти общий язык с Пэтом.

Куда сложнее американке пришлось с родней Пэта. Его дочь от первого брака поначалу не могла принять мачеху и очень долго к ней привыкала. Сейчас она уже взрослая, ей 18 лет.

Брук приходилось также терпеть выходки бывшей жены возлюбленного, которая испытывает злость, завидуя ее молодости.

Главным преимуществом большой разницы в возрасте с партнером американка назвала его надежность.