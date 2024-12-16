Ведущая Первого канала Жанна Бадоева побывала в Сенегале и раскрыла удивившую ее особенность

Ведущая тревел-шоу Первого канала «Жизнь других» Жанна Бадоева побывала в Сенегале и рассказала, что ее больше всего удивило в этой стране.

По словам знаменитости, ее потрясло то, что в Дакаре никто не скорбит на похоронах - наоборот, люди нарядно наряжаются и радуются.

«Там никто не плачет, потому что человек закончил свою жизнь. Он ее хорошо прожил, все радуются», — отметила Жанна.

Прощание с умершим в Сенегале могут устраивать где угодно. Так, к примеру, на похороны можно наткнуться даже на рынке.

«Турист там может попасть не только в павильон с фруктами или молочной продукцией, но и наткнуться на кое-что более неожиданное. Идешь-идешь по рынку и видишь это. Думаешь: а что это за представление? А это похороны», — заключила Жанна Бадоева.

Ранее телеведущая рассказала подписчикам, что устраивать себе каждый день праздник реально - достаточно оторваться ненадолго от дел и выпить чашечку кофе.