Ведущая Первого канала Жанна Бадоева побывала в Сенегале и раскрыла удивившую ее особенность

Ведущая тревел-шоу Первого канала «Жизнь других» Жанна Бадоева побывала в Сенегале и рассказала, что ее больше всего удивило в этой стране.
По словам знаменитости, ее потрясло то, что в Дакаре никто не скорбит на похоронах - наоборот, люди нарядно наряжаются и радуются.
Прощание с умершим в Сенегале могут устраивать где угодно. Так, к примеру, на похороны можно наткнуться даже на рынке.
Ранее телеведущая рассказала подписчикам, что устраивать себе каждый день праздник реально - достаточно оторваться ненадолго от дел и выпить чашечку кофе.