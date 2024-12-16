У любителей шоколада снова появился повод занервничать. Их любимое лакомство будет и впредь дорожать. Мартовский фьючерс на какао-бобы, из которых и производится шоколад, вырос до нового исторического максимума. Это следует из данных ICE Futures.

В понедельник, 16 декабря 2024 года, биржевые цены на какао-бобы взлетели до 11 822 долларов за тонну. Таким образом, с января стоимость сырья выросла почти втрое.

Шестого декабря сего года стоимость какао-бобов увеличилась до максимума за почти шесть месяцев. Десять дней назад мартовские фьючерсы на торгах NYMEX были доступны по цене 10 092 доллара (за тонну продукта). И эта цена считалась максимальной со средины июня.

Весной показатель волатильности цен на какао достиг самого высокого уровня за период с 1977 года. Причиной подорожания сырья стал неурожай какао-бобов в Западной Африке.