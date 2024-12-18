GBNews: Британка с первым симптомом деменции столкнулась в 26 лет

Страдающая деменцией блогерша из ВеликобританииЯна рассказала о первом симптоме болезни. Проявился он в очень раннем возрасте - женщине тогда было лишь 26 лет. Об этом пишет GBNews.

Первым симптомом деменции у британки стала полная дезориентация

Однажды Яна возвращалась из командировки. В аэропорту, незадолго до вылета, она вдруг осознала, что не может вспомнить, где и с кем находится. Она была полностью дезориентирована, хотя и недолго.

«Я быстро вернулась в реальность, но я была потрясена», — призналась она.

Болезнь развивалась, но блогерша даже не подозревала. После случая в аэропорту Яна еще в течение трех десятилетий время от времени испытывала замешательство во второй половине дня, которое не могла объяснить. И только потом она узнала, что такой симптом часто наблюдается у больных с деменцией.

Яна надеется, что ее рассказ поможет многим. Симптомы деменции, подчеркнула она в заключение, могут проявляться и в достаточно молодом возрасте, задолго до того, как заболевание будет диагностировано.