В США мужчина по пути на день рождения друга купил лотерею и выиграл 52 миллиона рублей

Никогда не знаешь, когда Фортуна тебе улыбнется. Удача часто бывает неожиданной. Житель американского штата Айова, к примеру, спешил погулять на вечеринке друга по случаю его рождения. По пути купил всего один лотерейный билетик - он оказался выигрышным.

Как пишет издание UPI, Дэвид Смутц ехал на праздник к другу вместе с супругой. По пути они остановились около аптеки.

Вместе с необходимыми лекарствами американец купил и лотерейный билет

Затем Дэвид сел в авто. Управлять машиной решила жена. Пока она была за рулем, ее супруг стер скретч-слой на лотерее и громко вскрикнул. До него дошло, что билет оказался выигрышным. Приз - 500 тысяч долларов - 52 миллиона в российских рублях.

По словам американца, жена долго не могла поверить в его выигрыш - все твердила, что это нереально.

Воодушевленные супруги прибыли на вечеринку и объявили о своей удаче. Это позволило им затмить по популярности самого именинника.

На выигранные деньги американцы планируют купить новую машину. Часть средств они потратят на путешествия.