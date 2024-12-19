Кинолог из Великобритании назвал королями собак лабрадор-ретриверов

Кинолог из Великобритании Уилл Авертон на своей странице в социальной сети обнародовал собственный рейтинг лучших пород собак. В тройке - лабрадор-ретривер, кане-карсо и немецкие овчарки. Об этом пишет Daily Mirror.

Королем собак Авертон назвал лабрадор-ретриверов

Его экспертному мнению можно доверять. Уилл уже много лет тренирует собак. На его соцсети подписаны почти миллион человек по всему миру.

Уилл отметил, что если бы ему довелось выбирать, хозяином какой собаки он бы хотел быть до конца своих дней, его выбор непременно бы пал на лабрадор-ретривера.

Второе место в ТОПе по версии именитого кинолога занимают кане-карсо. Предками этих собак были неаполитанские мастифы. Однако, предупредил Уилл, кане-карсо, в отличие от лабрадоров, не подходят в качестве семейной собаки. Зато они хороши как охранники. Новичкам-собачникам кинолог не советует обзаводиться данной породой.

Немецкие овчарки - на третьем месте в его рейтинге. Это самая что ни на есть универсальная порода собак. «Немцы» и охранники замечательные, и семейные любимцы.