Информинг » В Мире » Кинолог из Великобритании назвал королями собак лабрадор-ретриверов

Кинолог из Великобритании назвал королями собак лабрадор-ретриверов

Image 16+
Кинолог из Великобритании назвал королями собак лабрадор-ретриверов
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

Кинолог из Великобритании Уилл Авертон на своей странице в социальной сети обнародовал собственный рейтинг лучших пород собак. В тройке - лабрадор-ретривер, кане-карсо и немецкие овчарки. Об этом пишет Daily Mirror.

Королем собак Авертон назвал лабрадор-ретриверов

Его экспертному мнению можно доверять. Уилл уже много лет тренирует собак. На его соцсети подписаны почти миллион человек по всему миру.

Уилл отметил, что если бы ему довелось выбирать, хозяином какой собаки он бы хотел быть до конца своих дней, его выбор непременно бы пал на лабрадор-ретривера.

Второе место в ТОПе по версии именитого кинолога занимают кане-карсо. Предками этих собак были неаполитанские мастифы. Однако, предупредил Уилл, кане-карсо, в отличие от лабрадоров, не подходят в качестве семейной собаки. Зато они хороши как охранники. Новичкам-собачникам кинолог не советует обзаводиться данной породой.

Немецкие овчарки - на третьем месте в его рейтинге. Это самая что ни на есть универсальная порода собак. «Немцы» и охранники замечательные, и семейные любимцы.

Информационное агентство «Informing»

33-летняя жительница США рассказала об отношениях с мужчиной старше нее на 22 года

33-летняя жительница США рассказала об отношениях с мужчиной старше нее на 22 года

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Прошло исследование: ученые выяснили, что сифилис мог зародиться в США - The Guardian

Сегодня, 17:18

Египет сочли самой опасной страной для новогодних путешествий россиян

Сегодня, 16:43

Кинолог из Великобритании назвал королями собак лабрадор-ретриверов

Сегодня, 10:38

В США мужчина получил на Рождество подарок от покойной жены через Тайного Санту

Вчера, 16:44

33-летняя жительница США рассказала об отношениях с мужчиной старше нее на 22 года

Вчера, 11:48

GBNews: Британка с первым симптомом деменции столкнулась в 26 лет

Вчера, 11:25

80-летняя американка погибла из-за трансформируемого матраса

Вчера, 10:04

В США мужчина по пути на день рождения друга купил лотерею и выиграл 52 миллиона рублей

17-12-2024, 16:33

В Великобритании женщина выросла в приемной семье, а родного деда нашла в соседнем доме

17-12-2024, 11:21

«Радиостанция Судного дня» передала свыше 20 загадочных сообщений за сутки

17-12-2024, 10:20

Mirror: британке ампутировали ноги из-за болезни, которую она приняла за возрастные изменения

17-12-2024, 09:57

Биржевые цены на какао-бобы взлетели до 11 822 долларов за тонну

16-12-2024, 19:41

GL: У 46-летней жительницы Великобритании диагностировали рак груди, кишечника и кожи

16-12-2024, 12:55

Ведущая Первого канала Жанна Бадоева побывала в Сенегале и раскрыла удивившую ее особенность

16-12-2024, 12:01

Bloomberg сообщил, что из-за глобального потепления перец чили стал менее острым

15-12-2024, 17:40

Съемки фильма «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном завершены

15-12-2024, 16:36

WSJ рассказала о начавшейся «охоте» за зарубежными активами семьи Асада

15-12-2024, 15:36

Guardian: оппозиционные силы Сирии начали планировать наступление еще год назад

14-12-2024, 14:27

В США двухлетний ребенок застрелил собственную мать

14-12-2024, 13:07

Кошмар, а не отдых: россиянин остался недоволен отпуском в Абхазии

14-12-2024, 11:48

Новости партнеров
2023
ru-RU