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The Astrophysical Journal: Ученые подтвердили существование массивных планет вокруг старых звезд

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The Astrophysical Journal: Ученые подтвердили существование массивных планет вокруг старых звезд
Наука и техника / Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые из Европейского космического агентства, НАСА и Национального научного фонда во время очередного исследования доказали существование вокруг старых звезд с незначительным содержанием тяжелых элементов (углерод, железо) массивных планет. Их работа опубликована на страницах The Astrophysical Journal.

Исследователями было установлено, что диски старых звезд в скоплениях наподобие NGC 346 в Малом Магеллановом Облаке, существуют дольше, чем предполагалось

Они сформировались в условиях ранней Вселенной. Планеты могут формироваться и расти, невзирая на малую долю строительных материалов.

Детальный анализ звезд и окружающих их планет в NGC 346 учеными был проведен посредством спектографов телескопа Уэбба. Им впервые удалось получить спектры звезд, схожих на Солнце, а также их дисков в условиях, напоминающих раннюю Вселенную.

При сравнении спектральных данных были выявлены ключевые признаки аккреции. Речь о наличии молекулярного водорода, а также горячего атомарного гелия и водорода. Они являются доказательством того, что звезды в скоплении NGC 346, невзирая на свой солидный возраст (20-30 миллионов лет), продолжают поглощение материала из своих дисков.

Предполагается, что увеличение продолжительности жизни дисков связано с низкой концентрацией тяжелых элементов, благодаря чему процесс их рассеивания замедляется, передает «Лента».

Информационное агентство «Informing»

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Лента
The Astrophysical Journal: Ученые подтвердили существование массивных планет вокруг старых звезд

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