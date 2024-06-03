На Kickstarter представили мощный фонарик-мультикул 13-в-1

Фонарик MutiFlex обладает цилиндрической формой и размерами 220 мм в длину и 50 мм в ширину. Изготовленный из нержавеющей стали 420, алюминиевого сплава, АБС-полимера, он весит 887 граммов, что делает его компактным и очень удобным для переноски.

Основная особенность фонарика — яркость

Основная его особенность — это яркость. Фонарик имеет три уровня яркости: 17,5, 672, 1000 люмен. Работает он на литий-ионном аккумуляторе 3500 мАч, обеспечивает до 4 часов работы на максимальной яркости после восьмичасовой зарядки. Регулирует луч света от рассеянного до сфокусированного, освещает объекты до 300 метров. Светящееся кольцо обеспечивает также отличную видимость в темноте.

Фонарик оснащен крючком для подвешивания, а также мощным магнитом N50 на дне, кусачками, гаечным ключом, ножом, пилой, зажигалкой, стеклобоем, внешним аккумулятором с USB-C и USB-A, отверткой с насадками, резаком для пластиковых бутылок. Все эти инструменты компактно складываются в корпус.

Ожидаемая цена - $118 (по курсу 10 570 рублей).