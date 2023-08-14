WSJ: Великобритания и Сингапур стали аутсайдерами в «новом мировом порядке»

Маленькие страны в тени экономических гигантов: борьба за зеленые технологии.

Глобальные экономические лидеры активно стимулируют отрасли будущего, предлагая щедрые налоговые льготы и протекционистские меры. Они инвестируют в производство аккумуляторов, оборудование для солнечной энергетики и другие зеленые технологии. Например, США привлекает инвестиции благодаря новым налоговым льготам, ЕС разрабатывает пакеты поддержки возобновляемой энергии, а Япония занимает $150 млрд для финансирования инноваций в этой области. Все они пытаются уменьшить зависимость от Китая, который ведет в ряде ключевых отраслей.

Тем не менее, мелкие игроки на мировой арене, такие как Великобритания и Сингапур, испытывают трудности в соревновании с этими экономическими гигантами. Им не хватает масштаба и ресурсов для предоставления аналогичных субсидий. Например, Германия предложила Intel субсидию в $11 млрд для создания заводов по производству полупроводников, сумма, которая значительно превышает годовой бюджет Сингапура в этой области. Как заметил зампремьер Сингапура, Лоуренс Вонг, мелкие страны просто не могут соревноваться на таком уровне.

Даже британские компании ищут возможности за пределами страны. Nexeon, стартап по производству аккумуляторов, привлек более $200 млн инвестиций из-за рубежа. Они планируют строительство завода в Южной Корее, а затем возможно в Северной Америке, исключая Великобританию из своих планов без дополнительной государственной поддержки.

Таким образом, без государственных стимулов и поддержки мелкие экономики могут остаться в стороне от глобальной борьбы за лидерство в зеленых технологиях.