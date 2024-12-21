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Немецкий стартап на производство шоколада без какао получил 30 млн долларов

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Немецкий стартап на производство шоколада без какао получил 30 млн долларов
В Мире / Экономика
Фото из открытых источников

Бобы какао и какао-масло - главные ингредиенты для производства шоколада. В Германии решили изготавливать лакомство из альтернативного сырья. Немецкий стартап Planet a foods создает шоколад под названием Cho Viva без какао-масла и вообще без какао.
Как сообщает издание «РБК Тренды», вместо них будут использоваться овес либо семена подсолнечника. Стартаперы утверждают, что это отличная альтернатива. Она подкреплена результатами исследований. Работая над проектом, они изучали сырые, ферментированные и жареные бобы какао. В ходе исследования оказалось, что при обжаривании происходит процесс карамелизации, благодаря чему шоколад и получает свой необыкновенный вкус.
Приобщенными к исследованию химиками всего были изучены три сотни ингредиентов, которые могли бы выступить заменой какао. Оказалось, что семена овса и подсолнечника как нельзя лучше подходят для этого. Вкус шоколад получает именно благодаря процессу ферментации и обжарки продуктов, а не благодаря сырым бобам какао.

Стартаперам удалось после обработки овса и подсолнечника получить массу, которая по вкусу напоминает шоколад

Разумеется, в процессе были использованы дополнительные ингредиенты - сахар и растительные жиры.
Шоколад из этих компонентов выдается привлекательным для предприятий пищевой промышленности. Однако стартаперам надо быть готовыми производить альтернативу в немаленьких объемах.

Оборудование для производства альтернативного шоколада уже приобретено. У стартапа уже есть несколько промышленных клиентов, в том числе известные кондитерские компании.

Технологией по превращению семян подсолнечника в экологически чистый шоколад уже заинтересовались инвесторы. В декабре нынешнего года стартап получил 30 млн долларов для реализации собственных планов по масштабированию.

Информационное агентство «Informing»

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