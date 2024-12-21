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Пандемия пострашнее COVID-19: предсказания экстрасенсов и медиумов из PsychicWorld на 2025 год звучат устрашающе

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Пандемия пострашнее COVID-19: предсказания экстрасенсов и медиумов из PsychicWorld на 2025 год звучат устрашающе
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

Медиумы, астрологи, предсказатели и ясновидящие из всего мира, работающие на платформе Psychic World, поделились своими прогнозами на 2025 год. Сразу скажем: многие из них выглядят угрожающими и откровенно страшными.

Самым тревожным выдается предсказание новой пандемии

Утверждается, что она будет пострашнее коронавируса COVID-19 и превзойдет его по своим масштабам. Вероятность этого события эксперты оценивают как высокую, связывая его с полным затмением Луны 14 марта и частичным затмением Солнца 21 сентября.

Первая дата указывает на завершение одного цикла, а вторая сигнале о начале периода трансформации.

На Psychic World предрекают, что в 2025 году искусственный интеллект ускорит свое развитие.

«Это будет один из самых мощных сдвигов в развитии ИИ за три последние десятилетия», - утверждают обыватели платформы.

Однако с учетом последних событий, когда нейросети даже советовали совершить убийства, в Старом и Новом Свете будут вынуждены ввести строгие правила безопасности и обеспечения этического контроля за искусственным интеллектом.


Информационное агентство «Informing»

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