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Ученые во время экспедиции в Перу обнаружили 27 новых видов животных

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Ученые во время экспедиции в Перу обнаружили 27 новых видов животных
В Мире / Новости науки
Фото из открытых источников

В ходе недавней экспедиции в тропические леса Амазонки на территории Альто Майо, которую организовала некоммерческая организация при содействии представителей местных коренных народов, ученым несказанно повезло.

Они обнаружили 27 новых видов животных, млекопитающих и позвоночных

Как сообщает BBC со ссылкой на членов экспедиции, возможно, было обнаружено все 48 новых видов. Но для того, чтобы точно определить, являются ли они новыми, потребуется ряд дополнительных исследований.

По 27 новым видам некоторую информацию общественности все же приоткрыли. Ученые нашли мышь-амфибию с перепончатыми лапами, рыбу с головой-каплей, новые виды карликовой белки и листовой мыши, 10 видов бабочек и три новых представителя земноводных.

Каплеголовая рыба, пожалуй, представляет наибольший интерес для современной науки. Однако местные жители, которые оказывали содействие членам экспедиции, утверждают, что знают о ее существовании уже много лет.

Ученые тем не менее были поражены: ничего подобного они ранее не видывали.

Напомним, Альто Майо - территория на севере Перу.

Информационное агентство «Informing»

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