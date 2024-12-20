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В Австралии решившую пообедать крокодилом акулу сняли на видео

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В Австралии решившую пообедать крокодилом акулу сняли на видео
Происшествия / В Мире
Фото: Скриншот из видео

В Австралии акула решила отобедать крокодилом и попала на видео камеры местной жительницы Элис Бедуэлл. Женщина 13 декабря прогуливалась по пляжу городка Нхулунбай. Снятое австралийкой видео опубликовало издание USA Today.

Элис Бэдуэлл вначале увидела крокодила, лежащего в воде у берега брюхом вверх

Достоверно неизвестно, была ли рептилия живой или на момент атаки уже нет. Только австралийка начала снимать крокодила, как к нему подплыла акула и ухватила его зубами. 

Хищница крепко держала его зубами, а затем, изрядно помотав, утащила под воду на глубину. Где, вероятно, и отведала крокодильего мяса.

Пользователи сети после просмотра этого видео дискутируют: была ли жива рептилия на момент атаки и просто не смогла оказать сопротивления другой представительнице водной стихии, либо она уже была бездыханной.

Информационное агентство «Informing»

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