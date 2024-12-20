Express: в Британии женщина родила близнецов и заболела редким видом рака

Редкий вид рака диагностировали у британки через несколько недель после того, как она родила близнецов. Благодаря своевременному обращению к врачам для женщины все закончилось благополучно. Рак у нее был связан именно с родами, следует из публикации издания Express.

Чарли-Мэй Флаэрти рассказала журналистам, что вскоре после рождения близнецов она начала падать в обмороки, появились кровотечения.

Подозревая, что с ней не все хорошо, она обратилась к врачам

В ходе обследования медики выяснили, что в теле родившей женщины осталась часть одной из плацент.

Ей сделали операцию и удалили ее. Но на этом злоключения Чарли-Мэй не закончились. Врачи диагностировали у британки такой редкий вид рака, как хориокарцинома.

Она развивается из злокачественных клеток оставшейся в теле роженицы плаценты.

Женщина была вынуждена в течение восьми месяцев проходить химиотерапию, прежде чем у нее наступила ремиссия, передает «Лента».