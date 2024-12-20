В Перу родился первый ребенок, зачатый с помощью новой технологии оплодотворения Fertilo

В Лиме, столице Перу, на свет появился первый ребенок, зачатый посредством революционной технологии искусственного оплодотворения Fertilo. О рождении младенца было объявлено компанией Gameto. Ее специализация - применение индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, информируют авторы научного журнала журнал STAT.

В отличие от ЭКО, у технологии Fertilo много преимуществ

Процедура не такая дорогостоящая и болезненная. Кроме того, у нее минимум побочных эффектов, поскольку организм будущей матери не пичкают большим количеством гормональных препаратов, в том числе инъекций. Созревание яйцеклеток проходит вне организма матери.

Fertilo только начала внедряться. Пока ее практикуют лишь в пяти странах мира, в том числе в Перу и Австралии.