Британцу, выигравшему 108 миллионов фунтов, стало скучно от безделья

Британцу Нилу Троттеру повезло поймать удачу за хвост. Он оказался в числе счастливчиков, которые сорвали джек-пот в лотерее EuroMillions. Сумма его выигрыша составила 108 миллионов фунтов стерлингов - это порядка 14 миллиардов российских рублей!

Джек-пот Троттер сорвал еще в 2014 году

За десять лет ему жизнь миллионера порядком приелась. Британец откровенно заскучал от безделья. На работу ходить ему больше не было нужды. Благодаря джек-поту Нилл сумел купить себе все, о чем мечтал.

Во владении мужчины оказался огромный особняк, внесенный в список памятников архитектуры, с бассейном и собственным озером, а также с парком роскошным автомобилей.

Нил тратил баснословные деньги на развлечения, но со временем и это уже перестало его привлекать. Богатство и роскошь мужчине все больше казались скучными, отмечает Daily Star.

«Переход от необходимости работать к отсутствию необходимости работать - довольно странная вещь, к которой нужно привыкнуть. Скучно», -

прокомментировал миллионер.

Работать он так и не стал. Однако начал принимать участие в автогонках, которыми увлекался еще с юности. В итоге скуку как рукой сняло.