Российские ученые назвали главные технологические мегатренды будущего

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Российские ученые назвали главные технологические мегатренды будущего
Наука и техника
Источник фото: коллаж informing.ru

Важным аспектом современных форсайт-исследований является уделение внимания цифровым технологиям, передовым производственным, энергетическим, и экологическим технологиям, а также биотехнологиям и биоинженерии. В 2022 году был утвержден перечень критических и новых технологий, включающий 19 технологических направлений и более 100 технологических областей.

В Великобритании также проводятся форсайт-проекты, в рамках которых выявлены критические технологии, такие как искусственный интеллект, телекоммуникации будущего, полупроводники, квантовые технологии и инженерная биология.

В Республике Корея и Европейском Союзе также проводятся аналогичные исследования, направленные на определение мегатрендов и перспективных направлений развития. Европейцы акцентируют внимание на необходимости "зеленых" и цифровых переходов, в то время как азиаты выделяют изменение социальной структуры, охрану окружающей среды и рациональное использование ресурсов.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Российские ученые назвали главные технологические мегатренды будущего

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