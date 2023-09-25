Российские ученые назвали главные технологические мегатренды будущего

Важным аспектом современных форсайт-исследований является уделение внимания цифровым технологиям, передовым производственным, энергетическим, и экологическим технологиям, а также биотехнологиям и биоинженерии. В 2022 году был утвержден перечень критических и новых технологий, включающий 19 технологических направлений и более 100 технологических областей.

В Великобритании также проводятся форсайт-проекты, в рамках которых выявлены критические технологии, такие как искусственный интеллект, телекоммуникации будущего, полупроводники, квантовые технологии и инженерная биология.

В Республике Корея и Европейском Союзе также проводятся аналогичные исследования, направленные на определение мегатрендов и перспективных направлений развития. Европейцы акцентируют внимание на необходимости "зеленых" и цифровых переходов, в то время как азиаты выделяют изменение социальной структуры, охрану окружающей среды и рациональное использование ресурсов.