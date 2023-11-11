Ученые из Гарварда раскрыли секрет крепкого сна

Исследование ученых из Гарварда показало, что засыпание и пробуждение в одно и то же время является очень важным компонентом. Доктор Мэтью Уивера, соавтор отчета, говорит, что регулярность сна намного важнее, чем его количество.

Не у всех людей одинаковое оптимальное время пробуждения и сна. Поэтому для крепкого ночного отдыха важна не только его в продолжительность, но регулярность и качество.

В связи с этим американские исследователи рекомендуют начинать с просыпания ежедневно в одно и то же время. Это и послужит «точкой опоры».