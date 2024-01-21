В США создали маленьких, но быстрых и умеющих ходить по воде роботов

Созданы самые миниатюрные и легкие, но быстрые и полнофункциональные роботы, над которыми трудились исследователи Университета штата Вашингтон (США). Эти микромашины имеют форму жука и водомерки. Вес первого устройства при этом составляет 8 миллиграммов, а второго – 55 миллиграммов. Оба они способны передвигаться со скоростью 6 миллиметров в секунду по суше либо воде.

Их приводы весят менее миллиграмма и применяют сплав с памятью формы, что обеспечивает высокую прочность двигателей без подвижных частей. Разработанные микроприводы также обладают высокой частотой движения, примерно до 40 раз в секунду, поэтому успешно поднимают вес в 150 раз больше своего собственного, что было доказано в ходе испытаний.