Катаклизм XXI века: ученые дали тревожные прогнозы по магнитным бурям

Современные астрофизики оценивают ситуацию с магнитными бурями как достаточно тревожную. Недавние мощные выбросы на Солнце, включая тот, что достиг уровня Х8.7, это только подтверждают.

Как отмечают эксперты, предугадать движение солнечной плазмы или силу геошторма становится все сложнее. Земля, из-за истонченной ионосферы, стала особенно чувствительной к солнечным вспышкам. Даже небольшие воздействия могут вызвать возмущения в геополе.

В ближайшее время можно ожидать очередной магнитной бури

Прогнозы ученых показывают, что в ближайшее время можно ожидать очередной магнитной бури, поскольку не все солнечные потоки успели достигнуть Земли. Это создает потенциальную угрозу для планеты и даже может привести к серьезным последствиям и катаклизмам, пишет Царьград.