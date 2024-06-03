Профессор Роман Ямпольский, сотрудник Университета Луисвилля, предупреждает, что создание общего ИИ может принести больше вреда для человечества, чем пользы, так как такая нейросеть лишит людей контроля и актуальности. Эксперт при этом ссылается на индустрию и предполагает, что такой ИИ может появиться уже в 2026 году.

Защита от искусственного интеллекта, постоянно эволюционирующего, будет крайне трудной

По мнению ученого, защита от искусственного интеллекта, постоянно эволюционирующего, будет крайне трудной, и будущее с ним не будет безоблачным. Об этом сегодня пишет новостное издание РИАН.

Ранее исследователи обнаружили, что искусственный интеллект может предлагать опасные советы, которые угрожают жизни и здоровью людей. Например, он рекомендует добавлять клей в соус для предотвращения сползания начинки с пиццы или употреблять небольшие камни ежедневно для улучшения пищеварения. Эти ошибки связаны с тем, что нейросеть генерирует ответы на основе поисковой выдачи и не учитывает достоверность информации, не может распознать иронию и юмор. По мере совершенствования ИИ подобные ошибки могут становиться все более опасными.