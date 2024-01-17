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Стреляет сетью: Студент из Питера решил создать ловушку для беспилотников

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Стреляет сетью: Студент из Питера решил создать ловушку для беспилотников
Наука и техника
Источник фото: @kjpargeter

Студент Максим Созинов из БГТУ «Военмех» создал эффективное устройство для захвата беспилотников, предназначенное для гражданского или военного использования, пишет РГ. 

Устройство, действующее как ловушка для дронов, выстреливает сжатой газом сетью и запутывая роторы, обеспечивает безопасное падение. Сеть, оснащенная грузиками, не вызывает пожаров или взрывов. Конструкция включает пусковой контейнер для сети, емкость с газом. 

Созинов планирует получить патент 

Разработка уже прошла успешные испытания, весит она менее килограмма. Пластиковые детали изготовлены на 3D-принтере. Созинов планирует получить патент на свое изобретение, которое представляет инновационное решение проблемы бесконтрольных полетов дронов.

Информационное агентство «Informing»

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